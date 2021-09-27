Происхождение коронавируса изучит новая группа ученых ВОЗ

https://racurs.ua/n160791-proishojdenie-koronavirusa-izuchit-novaya-gruppa-uchenyh-voz.html

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Происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал пандемию, будет расследовать новая команда из 20 специалистов по биологической защите и лабораторной безопасности Всемирной организации здравоохранения.

Представители ВОЗ отмечают, что для решения этой задачи осталось не так уж много времени. Также к расследованию привлекут экспертов по заболеваниям у животных. Предыдущая международная группа ученых работала в Китае с января по февраль 2021 года: она посетила Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой связывали утечку вируса, Уханьский госпиталь, рынок морепродуктов (так называемый wet market) «Хуанань» и местный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В итоговом докладе ученые отметили, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Похожие патогены, к примеру, обнаружили у панголинов, что свидетельствует о межвидовой передаче вируса. Вместе с тем исследователи не исключили версию о лабораторной утечке коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус впоследствии призвал к дальнейшему расследованию этой версии. В августе в палате представителей США был обнародован отчет о том, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории в Ухане. В свою очередь, власти Китая продвигают версию о том, что коронавирус могли завезти в Ухань из-за границы в замороженных продуктах. В ВОЗ считают ее маловероятной.