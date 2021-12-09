За уколы ботокса верблюдов дисквалифицировали из конкурса красоты. Фото: Depositphotos

https://racurs.ua/n164189-za-ukoly-botoksa-verbludov-diskvalificirovali-iz-konkursa-krasoty.html

Ракурс

Курьезный случай произошел в Саудовской Аравии. Там на конкурсе красоты дисквалифицировали больше 40 верблюдов из-за запрещенных изменений во внешности.

На ежегодном фестивале заводчики самых верблюдов борются за призовой фонд в размере 66 млн долл. Об этом пишет NBC News.

Члены жюри определяют победителей по форме головы, шеи и горбов животных, а также по нарядам и умению позировать.

Правилами конкурса строго запрещены уколы, подтяжка морды и другие косметологические процедуры.

Однако стало известно, что несколько заводчиков растягивали животным носы, делали инъекции ботокса в губы и под кожу головы. Также они добавляли в пищу гормоны для укрепления мышц.

По словам организаторов, обман раскрыли благодаря передовым технологиям и тестам. На фестивале, помимо конкурса красоты, проводят верблюжьи бега и распродажи животных.

«Ракурс» сообщал, что верблюд преодолел 100 км по китайским степям, чтобы добраться к своим бывшим хозяевам.

Источник: NBC News