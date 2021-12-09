Автономія Донбасу — у Зеленського відповіли на можливий тиск США

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Забезпечити особливий статус Донбасу можуть вимагати США від України. Про це пише видання Associated Press, посилаючись на представників адміністрації президента Джо Байдена.

Associated Press зазначає, що перед американським лідером постають виклики, пов’язані з прагненням Києва вступити до лав НАТО та статусом Донбасу.

Джерела видання у Білому домі припускають, що Вашингтон тиснутиме на Україну з метою офіційного надання певної автономії захопленим районам Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), «особливий статус» для яких було закладено ще у Мінську.

Для Байдена викликом буде заохотити Київ «прийняти деякі факти на сході України, не здаючись таким, що піддається Путіну».

Джерело видання, знайоме з переговорами між Україною та США, повідомило, що Київ готовий брати участь у переговорах щодо визначення «особливого статусу» у розрізі культурних і мовних особливостей Донбасу, але відкине будь-які зміни до Конституції, які дають регіону право вето щодо національної політики.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Liga.net заявив, що Росія не забезпечила виконання навіть базових пунктів домовленостей про припинення вогню, звільнення заручників та нормальну роботу КПВВ.

Як можна говорити про політику, коли елементарні життєві умови не забезпечені, навіть незважаючи на те, що це неодноразово обіцялося? Тому ми звертаємо увагу на реальні факти на Донбасі — те, що називається on the ground, — зазначив радник Єрмака.



Нагадаємо, Байден провів переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним і планує 9 грудня о 19.30 поговорити з Володимиром Зеленським.

Джерело: Associated Press, Liga.net