Зеленский и Байден говорили полтора часа – Ермак раскрыл детали

https://racurs.ua/n164217-zelenskiy-i-bayden-govorili-poltora-chasa-ermak-raskryl-detali.html

Ракурс

Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора поздно вечером 9 декабря обсудили вопросы урегулирования войны на Донбассе и реформ в Украине. Об этом по результатам переговоров сообщил Зеленский в Твиттере.

Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине, — написал глава государства.

Общение лидеров стран длилось полтора часа. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть».

Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого важного — президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным, — сказал Ермак.

Чиновник добавил, что телефонный разговор глав государств был очень «теплым и откровенным», а в конце Байден сказал следующие слова:

Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что у меня особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, и я очень верю в ее успех.

Соединенные Штаты стремятся быть активным игроком в мирном процессе. В Вашингтоне очень заинтересованы в достижении мира в Украине, — сказал Ермак об итоге разговора между президентами Украины и США.

Напомним, 8 декабря Байден заявил, что США не будут отправлять войска в Украину для защиты от предполагаемого нового вторжения России. Американский президент добавил, что предупредил Путина: если РФ начнет наступление на Украину, Вашингтон вместе с союзниками введут санкции, «которых он еще никогда не видел».

В то же время Путин после разговора с Байденом снова повторил требование Москвы получить юридические гарантии об отказе Украине во вступлении в НАТО.