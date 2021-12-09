Зеленський і Байден говорили півтори години - Єрмак розкрив деталі

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Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови пізно ввечері 9 грудня обговорили питання врегулювання війни на Донбасі та реформ в Україні. Про це за результатами переговорів повідомив Зеленський у Твіттер.

Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні, — написав глава держави.

Спілкування лідерів країн тривало півтори години. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Право на владу».

Розмова тривала практично півтори години. Президенти почали з найважливішого — президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт із президентом Росії Путіним, — сказав Єрмак.

Чиновник додав, що телефонна розмова глав держав була дуже «теплою і відвертою», а наприкінці Байден сказав такі слова:

Я впевнений, що у вас, пане президенте, є можливості, і я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив у країні. Тому що я маю особливе ставлення до вашої країни, я її дуже люблю, я її дуже поважаю, і я дуже вірю в її успіх.

Сполучені Штати хочуть бути активним гравцем у мирному процесі. У Вашингтоні дуже зацікавлені у досягненні миру в Україні, — сказав Єрмак про підсумок розмови між президентами України і США.

Нагадаємо, 8 грудня Байден заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну для захисту від ймовірного нового вторгнення Росії. Американський президент додав, що попередив Путіна: якщо РФ почне наступ на Україну — Вашингтон разом із союзниками запровадять санкції, «яких він ще ніколи не бачив».

Водночас Путін після розмови з Байденом знову повторив намір Москви отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.