Арсен Аваков прокоментував переговори Байдена і Зеленського. Фото: Главком

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Ракурс

Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, прокоментував переговори Володимира Зеленського та Джо Байдена, президентів України та США.

Байден простимулював активність і єдність європейського політикуму в підтримці України. Про це Аваков написав у своєму телеграм-каналі.

Це важливо, особливо для канцлера Німеччини Олафа Шольца, для якого нормандський переговорний процес є новим життєвим викликом. Додає оптимізму позиція і нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, послідовного критика загарбницької політики Путіна, активного критика анексії Криму і «Північного потоку-2», — зазначив екс-міністр.

За його словами, завдяки ініціативі США, цивілізований світ повертається до розуміння своєї місії — захисту свободи та демократії, а також принципів правового порядку та мирного співіснування націй.

Аваков вважає, що світ демонструє все вищу готовність захищати Україну, таким чином стримуючи поширення ідеології країни-агресора.

Однак є і неприємна новина. Байден не вважав за потрібне напередодні розмови з Путіним поспілкуватися з президентом України. Це свідчить про втрату статусу суб'єктності української влади в очах світових лідерів, — прокоментував політик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови пізно ввечері 9 грудня обговорили питання врегулювання війни на Донбасі та реформ в Україні.