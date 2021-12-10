Мужчина упал с лестницы дома и взыскал с работодателя компенсацию. Фото: istock

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Ракурс

Курьезный случай произошел в Германии — мужчина повредил спину, работая дома, и взыскал компенсацию со своего работодателя.

Он доказал в суде, что спускался дома по лестнице для того, чтобы работать, а потому падение произошло во время маршрута на работу. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина рассказал, что случай произошел утром, когда он поднялся с кровати и начал спускаться по винтовой лестнице, чтобы сесть за компьютер и приступить к работе. Внезапно он поскользнулся и упал на спину.

Суд признал это травмой на производстве, ведь «первая утренняя поездка с кровати в домашний офис считается рабочим маршрутом». В то же время, если бы мужчина сказал, что спускался за завтраком, в страховании могли отказать.

Напомним, ранее мы сообщали, что курьезный случай произошел в Италии — в одном из центров вакцинации мужчина хотел обмануть сотрудников и получить вакцину в силиконовую руку. 50-летний мужчина таким образом хотел «привиться» первой дозой.

Источник: The Guardian