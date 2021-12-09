Мокрый снег в пятницу пообещали синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/n164206-mokryy-sneg-v-pyatnicu-poobeschali-sinoptiki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 10 декабря, в пятницу, прогнозируются облачная с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди.
На западе страны местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 4−10 м/с, порывы до 15−17 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве прогнозируется пасмурная и с небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 2−3° выше нуля, днем будет до 6° тепла.
Погода во Львове ожидается дождливая. Ночью столбики термометров покажут 0°, днем поднимутся до 1° выше нуля.
Погода в Харькове тоже будет с дождем. Температура ночью прогнозируется до 4° тепла, днем - 7° с отметкой плюс.
Погода в Одессе ожидается с переменной облачностью и дождем. Днем температура воздуха составит 12° выше нуля, ночью опустится до 9° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 10 декабря будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo