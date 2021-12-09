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Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Мокрый снег в пятницу пообещали синоптики (КАРТА)

9 дек 2021, 17:17
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Погода в Украине 10 декабря, в пятницу, прогнозируются облачная с прояснениями. В большинстве областей пройдут дожди.

На западе страны местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 4−10 м/с, порывы до 15−17 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве прогнозируется пасмурная и с небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 2−3° выше нуля, днем ​​будет до 6° тепла.

Погода во Львове ожидается дождливая. Ночью столбики термометров покажут 0°, днем ​​поднимутся до 1° выше нуля.

Погода в Харькове тоже будет с дождем. Температура ночью прогнозируется до 4° тепла, днем ​​- 7° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается с переменной облачностью и дождем. Днем температура воздуха составит 12° выше нуля, ночью опустится до 9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 декабря будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.


Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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