Вода на некоторых поверхностях не замерзает до -44 градусов — новости науки

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Вода на некоторых поверхностях не замерзает до -44 градусов. Об этом свидетельствуют эксперименты, проведенные в Университете Хьюстона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам ученых, крошечные капельки воды могут оставаться жидкими при очень низких температурах при условии контакта с мягкой поверхностью.

Точка замерзания воды не является жесткой и фиксированной, поскольку первыми замерзают поверхностные слои, а образующиеся кристаллы льда провоцируют замерзание все более глубоких слоев. Этот процесс продолжается до тех пор, пока весь водоем не превратится в лед.

Любая капля воды замерзает при температуре от 0 °C до -38°C. Теперь исследователям удалось сохранить некоторые крошечные капли размером всего два нанометра в жидком состоянии при температуре до -44°С. Для этого исследователи поместили воду в поры мембраны, изготовленной из анодированного оксида алюминия. Нанокапли были окружены октановым маслом, чтобы создать «мягкость» поверхности.

По мнению команды ученых, это удалось, благодаря типу поверхности, с которой соприкасается вода. Кристаллы льда легко образуются на твердых поверхностях, но более мягкие поверхности, такие как масла или гели, могут подавлять это образование дольше.

Результаты исследования могут помочь в разработке новых методов уменьшения образования льда на поверхностях самолетов, ветряных турбин и других объектах инфраструктуры.

Истчоник: Nature