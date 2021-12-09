Вода на деяких поверхнях не замерзає до -44 градусів

https://racurs.ua/ua/n164207-voda-na-deyakyh-poverhnyah-ne-zamerzaie-do-44-gradusiv.html

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Вода на деяких поверхнях не замерзає до -44 градусів. Про це свідчать експерименти, проведені в Університеті Х’юстона. Результати дослідження були оприлюднені у журналі Nature.

За словами вчених, крихітні крапельки води можуть залишатися рідкими за дуже низьких температур за умови контакту з м’якою поверхнею.

Точка замерзання води не є жорсткою і фіксованою, оскільки першими замерзають поверхневі шари, а кристали льоду, що утворюються, провокують замерзання все більш глибоких шарів. Цей процес триває доти, поки все водоймище не перетвориться на лід.

Будь-яка крапля води замерзає за температури від 0 °C до -38°C. Тепер дослідникам вдалося зберегти деякі крихітні краплі розміром лише два нанометри у рідкому стані при температурі до -44°С. Для цього дослідники помістили воду в пори мембрани, виготовленої з анодованого оксиду алюмінію. Нанокраплі були оточені октановим маслом, щоб створити «м'якість» поверхні.

На думку команди вчених, це вдалося завдяки типу поверхні, з якою стикається вода. Кристали льоду легко утворюються на твердих поверхнях, але м’які поверхні, такі як олії або гелі, можуть пригнічувати це утворення довше.

Результати дослідження можуть допомогти у розробці нових методів зменшення утворення льоду на поверхнях літаків, вітряних турбін та інших об'єктів інфраструктури.