Інфляція змусила Нацбанк втретє за півроку підвищити ціну грошей

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Облікова ставка Нацбанку з 10 грудня становить 9%. Так вирішили на засіданні Правління НБУ з монетарної політики.

Регулятор у такий спосіб відреагував на вплив додаткових проінфляційних ризиків. Нацбанк намагається зробити гроші дорожчими, аби збити хвилю підвищенння цін у 2021 році. Облікова ставка на початку року становила 6%.

У червні НБУ вирішив не змінювати облікову ставку (7,5%), але був змушений згортати довгострокове рефінансування. Очікувалося, що це посилить ефект попереднього підвищення облікової ставки та уповільнить інфляцію.

22 липня і 9 вересня Нацбанку довелося ще на 0,5% підвищувати облікову ставку, яка до сьогодні становила 8,5%.

У жовтні і листопаді, за даними НБУ, зростання споживчих цін уповільнилося до 10,9% у річному обчисленні, але воно відбувалося не такими темпами, як би це хотілося регулятору.

Тиск на ціни нині здійснюється через вторинний ефект від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв, збільшення витрат бізнесу на логістику та оплату праці.

В повідомленні Нацбанку також йдеться про невизначеність щодо ескалації воєнного конфлікту. В НБУ натякнули, що можут ще раз підвищувати облікову ставку на наступних засіданнях.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає на інфляцію — що вища ставка, то дорожчими є для банків, а в результаті і споживачів коштують кредити та депозити. Зворотний бік зростання облікової ставки — скорочення кредитування, і, як наслідок, уповільнення економічного зростання.

1 грудня під час виступу в Раді президент Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2022 році почне діяти програма кредитування «Українська мрія» — кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії.

Попередній голова Національного банку України Яків Смолій в липні 2020 року написав заяву про звільнення через систематичний політичний тиск.