Инфляция заставила Нацбанк в третий раз за полгода повысить цену денег

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Учетная ставка Нацбанка с 10 декабря составляет 9%. Так решили на заседании Правления НБУ по монетарной политике.

Регулятор таким образом отреагировал на воздействие дополнительных проинфляционных рисков. Нацбанк пытается сделать деньги дороже, чтобы сбить волну повышения цен в 2021 году. Учетная ставка в начале года составляла 6%.

В июне НБУ решил не изменять учетную ставку (7,5%), но был вынужден сворачивать долгосрочное рефинансирование. Ожидалось, что это усугубит эффект предыдущего повышения учетной ставки и замедлит инфляцию.

22 июля и 9 сентября Нацбанку пришлось еще на 0,5% повышать учетную ставку, которая до сегодняшнего дня составляла 8,5%.

В октябре и ноябре, по данным НБУ, рост потребительских цен замедлился до 10,9% в годовом исчислении, но процесс снижения проходил не такими темпами, как хотелось бы регулятору.

Давление на цены осуществляется из-за вторичного эффекта удорожания продовольственных товаров и энергоносителей, увеличения расходов бизнеса на логистику и оплату труда.

В сообщении Нацбанка также говорится о неопределенности эскалации военного конфликта. В НБУ намекнули, что могут еще раз повысить учетную ставку на следующих заседаниях.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию — чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты и депозиты. Обратная сторона роста ставки — сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.

1 декабря во время выступления в Раде президент Владимир Зеленский пообещал, что в 2022 году начнет действовать программа кредитования «Украинская мечта» — кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии.

Предыдущий председатель Национального банка Украины Яков Смолий в июле 2020 года написал заявление об уходе из-за систематического политического давления.