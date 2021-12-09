Преподавателя-взяточника оправдал суд – он писал дипломные вместо студентов

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В деле о взяточничестве суд оправдал доцента Львовского национального аграрного университета (ЛНАУ) Олега Соколовского. Он в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это 400 долл.

Сначала суды разных инстанций признавали Соколовского виновным в получении взятки, однако тот через пять лет добился пересмотра дела в Жовковском районном суде. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на решение суда.

В 2016 году доцент кафедры машиностроения являлся научным руководителем диплома студента-заочника. Он предложил за деньги написать дипломную работу. Во время получения взятки Соколовского с поличным задержала полиция.

В том же году суд оштрафовал его на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

Соколовский со своим приговором не согласился и подал апелляцию, а затем — кассацию. В результате спустя пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя-взяточника на новое рассмотрение.

6 декабря 2021 года судья Жовковского райсуда Владимир Микула полностью оправдал Соколовского, согласившись с его аргументами, что это была не взятка, а «оплата научной творческой работы».

Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет — не важно. Бывший студент Соколовского пришел на суд и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать диплом и помочь в успешной защите за деньги.

Источник: ZAXID.NET