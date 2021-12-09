Викладача-хабарника виправдав суд – він писав дипломні замість студентів. Фото: public.od.ua

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У справі про хабарництво суд виправдав доцента Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) Олега Соколовського. Він у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента і взяв за це 400 дол.

Спочатку суди різних інстанцій визнавали Соколовського винним в отриманні хабаря, однак той через п’ять років добився перегляду справи в Жовківському районному суді. Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на рішення суду.

У 2016 році доцент кафедри машинобудування був науковим керівником диплому студента-заочника. Він запропонував за гроші написати дипломну роботу. Під час отримання хабаря Соколовського на гарячому затримала поліція.

У тому ж році суд оштрафував його на 21,2 тис. грн із забороною бути науковим керівником та приймати іспити у студентів.

Соколовський зі своїм вироком не погодився і подав апеляцію, а потім — касацію. В результаті через п’ять років касаційний суд повернув справу викладача-хабарника на новий розгляд.

6 грудня 2021 року суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула повністю виправдав Соколовського, погодившись з його аргументами, що це був не хабар, а «оплата наукової творчої роботи».

Викладач вважає, що студент повинен захистити дипломну роботу, а хто її напише — не важливо. Колишній студент Соколовського прийшов на суд і підтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну та посприяти в успішному захисті за гроші.

Джерело: ZAXID.NET