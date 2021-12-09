Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n164206-mokryy-snig-u-p-yatnycu-poobicyaly-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні 10 грудня, у п’ятницю, прогнозується хмарна з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі.

На заході країни місцями очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 4−10 м/с, пориви до 15−17 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві прогнозується похмура та з невеликим дощем. Вночі температура повітря складе 2−3° вище нуля, вдень буде до 6° тепла.

Погода у Львові очікується дощова. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0°, вдень піднімуться до 1° вище нуля.

Погода в Харкові також буде з дощем. Температура вночі прогнозується до 4° тепла, вдень — 7° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується з мінливою хмарністю та дощем. Вдень температура повітря складе 12° вище нуля, вночі опуститься до 9° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 грудня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo