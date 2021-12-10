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В Україні 11 грудня очікуються опади, фото: «Ракурс»

Дощі та мокрий сніг — погода в Україні на 11 грудня (КАРТА)

10 гру 2021, 17:28
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Погода в Україні 11 грудня передбачає опади переважно у вигляді дощу у більшості регіонів. На сході — без опадів, на заході очікується мокрий сніг.

Крім того, у західних областях нашої країни видимість погіршуватимуть тумани, а на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря на заході протягом дня становитиме -2°…+ 4° (в Карпатах — −1…−5°), на решті території — +2…+9° (на півдні країни вдень — до +12°).

Температура повітря в Європі о 14.00 9 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде похмурою, вдень очікується дощ. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах +6…+8°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 11 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде похмурою, без опадів. Стовпчики термометрів ночі опустяться до −1…+1, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові 11 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність та дощ вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +9…+11° вночі та +10…+12° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 11 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність, без опадів. Термометри вночі покажуть +1…+3°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 11 грудня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 11 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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