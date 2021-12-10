В Україні 11 грудня очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164255-doschi-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-11-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 11 грудня передбачає опади переважно у вигляді дощу у більшості регіонів. На сході — без опадів, на заході очікується мокрий сніг.

Крім того, у західних областях нашої країни видимість погіршуватимуть тумани, а на дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря на заході протягом дня становитиме -2°…+ 4° (в Карпатах — −1…−5°), на решті території — +2…+9° (на півдні країни вдень — до +12°).

Погода в Києві буде похмурою, вдень очікується дощ. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах +6…+8°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою, без опадів. Стовпчики термометрів ночі опустяться до −1…+1, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність та дощ вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +9…+11° вночі та +10…+12° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність, без опадів. Термометри вночі покажуть +1…+3°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 11 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo