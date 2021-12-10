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Ракурс
Коли Росія може зупинити транзит газу через Україну, розповів Оператор ГТС. Фото: УП

Коли Росія може зупинити транзит газу через Україну, розповів Оператор ГТС

10 гру 2021, 17:48
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Транзит російського газу через Україну може припинитися вже цієї зими. Про це заявив гендиректор «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон.

За його словами, повна зупинка транзиту є виключно політичним питанням, а не економічним. Про це Макогон заявив в інтерв’ю виданню «Цензор. нет».

Він звернув увагу, що за останні місяці посилився тиск на Україну на всіх напрямках:

  • припинення експорту енергетичного вугілля до України з РФ;
  • блокування експорту вугілля з Казахстану;
  • стягування російських військ до кордонів.

Не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Я сподіваюсь, що до цього не дійде, — уточнив Макогон.

Він запевнив, що в разі реалізації такого сценарію українська ГТС технічно готова та зможе працювати на ресурсах, які сьогодні є у сховищах. Однак загалом для економіки України нестача ресурсу стане великою проблемою.


«Ракурс» повідомляв, що російський газогін «Північний потік-2» істотно скоротить щорічні доходи України від транзиту через українську газотранспортну систему. Доходи впадуть до 1,2 млрд дол. вже до 2024 року.

Джерело: «Цензор. нет»

Джерело: Ракурс


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