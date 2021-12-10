Коли Росія може зупинити транзит газу через Україну, розповів Оператор ГТСhttps://racurs.ua/ua/n164256-koly-rosiya-moje-zupynyty-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-rozpoviv-operator-gts.htmlРакурс
Транзит російського газу через Україну може припинитися вже цієї зими. Про це заявив гендиректор «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон.
За його словами, повна зупинка транзиту є виключно політичним питанням, а не економічним. Про це Макогон заявив в інтерв’ю виданню «Цензор. нет».
Він звернув увагу, що за останні місяці посилився тиск на Україну на всіх напрямках:
- припинення експорту енергетичного вугілля до України з РФ;
- блокування експорту вугілля з Казахстану;
- стягування російських військ до кордонів.
Не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Я сподіваюсь, що до цього не дійде, — уточнив Макогон.
Він запевнив, що в разі реалізації такого сценарію українська ГТС технічно готова та зможе працювати на ресурсах, які сьогодні є у сховищах. Однак загалом для економіки України нестача ресурсу стане великою проблемою.
«Ракурс» повідомляв, що російський газогін «Північний потік-2» істотно скоротить щорічні доходи України від транзиту через українську газотранспортну систему. Доходи впадуть до 1,2 млрд дол. вже до 2024 року.
Джерело: «Цензор. нет»