Коли Росія може зупинити транзит газу через Україну, розповів Оператор ГТС. Фото: УП

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Ракурс

Транзит російського газу через Україну може припинитися вже цієї зими. Про це заявив гендиректор «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон.

За його словами, повна зупинка транзиту є виключно політичним питанням, а не економічним. Про це Макогон заявив в інтерв’ю виданню «Цензор. нет».

Він звернув увагу, що за останні місяці посилився тиск на Україну на всіх напрямках:

припинення експорту енергетичного вугілля до України з РФ;

блокування експорту вугілля з Казахстану;

стягування російських військ до кордонів.

Не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Я сподіваюсь, що до цього не дійде, — уточнив Макогон.

Він запевнив, що в разі реалізації такого сценарію українська ГТС технічно готова та зможе працювати на ресурсах, які сьогодні є у сховищах. Однак загалом для економіки України нестача ресурсу стане великою проблемою.

«Ракурс» повідомляв, що російський газогін «Північний потік-2» істотно скоротить щорічні доходи України від транзиту через українську газотранспортну систему. Доходи впадуть до 1,2 млрд дол. вже до 2024 року.

Джерело: «Цензор. нет»