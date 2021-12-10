В Испании бушует шторм «Барра» – затоплены улицы, есть погибший. Фото: El Pais

https://racurs.ua/n164260-v-ispanii-bushuet-shtorm-barra-zatopleny-ulicy-est-pogibshiy-video.html

Ракурс

В Испании шторм «Барра» наделал немало бед — в стране начались сильные наводнения. Тысячи людей остались без света, а в школах из-за непогоды пришлось остановить учебу.

Также власти отменили морские и железнодорожные рейсы. Больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков. Об этом пишет El Pais.

Полиция сообщила, что один человек погиб после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания.

В одном из регионов из-за затопленных дорог оказался отрезанным госпиталь. В нескольких городах люди сплавлялись на байдарках по улицам, а спасатели с насосами пытаются снизить уровень воды.

Правительства регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны в субботу. По словам чиновников, проблемой в первую очередь является не количество осадков, уровень рек.

После резкого похолодания, когда температура в Испании резко упала, шторм «Барра» принес проливные дожди, которые вместе с таявшим на больших высотах снегом и льдом привели к быстрому поднятию уровня воды в реках.

Накануне стихия принесла с собой порывистый ветер до 130 км/ч, а кое-где поднялась еще и метель.

Напомним, в сентябре в Испании произошло масштабное наводнение на западе и юге страны. Неблагоприятные погодные условия затопили дороги и улицы и нарушили железнодорожное сообщение.

Источник: El Pais