В Испании бушует шторм «Барра» — затоплены улицы, есть погибший (ВИДЕО)https://racurs.ua/n164260-v-ispanii-bushuet-shtorm-barra-zatopleny-ulicy-est-pogibshiy-video.htmlРакурс
В Испании шторм «Барра» наделал немало бед — в стране начались сильные наводнения. Тысячи людей остались без света, а в школах из-за непогоды пришлось остановить учебу.
Также власти отменили морские и железнодорожные рейсы. Больше всего пострадали регионы Наварра и Страна Басков. Об этом пишет El Pais.
Полиция сообщила, что один человек погиб после оползня, сошедшего на крышу хозяйственного здания.
В одном из регионов из-за затопленных дорог оказался отрезанным госпиталь. В нескольких городах люди сплавлялись на байдарках по улицам, а спасатели с насосами пытаются снизить уровень воды.
Правительства регионов объявили о наводнении второго уровня и заявили, что аналогичные условия вероятны в субботу. По словам чиновников, проблемой в первую очередь является не количество осадков, уровень рек.
После резкого похолодания, когда температура в Испании резко упала, шторм «Барра» принес проливные дожди, которые вместе с таявшим на больших высотах снегом и льдом привели к быстрому поднятию уровня воды в реках.
Накануне стихия принесла с собой порывистый ветер до 130 км/ч, а кое-где поднялась еще и метель.
Напомним, в сентябре в Испании произошло масштабное наводнение на западе и юге страны. Неблагоприятные погодные условия затопили дороги и улицы и нарушили железнодорожное сообщение.
Источник: El Pais