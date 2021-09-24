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Ракурс
Катастрофа в Испании – наводнение уничтожает дороги и урожай. Фото: РБК

Катастрофа в Испании — наводнение уничтожает дороги и урожай (ВИДЕО)

24 сен 2021, 12:29
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В Испании произошло масштабное наводнение на западе и юге страны. Неблагоприятные погодные условия затопили дороги и улицы, также нарушено железнодорожное сообщение.

Больше всего стихия нанесла удар по Балеарским островам, автономным сообществам Андалусия, Эстремадура и Валенсия. Об этом сообщает La Vanguardia.

Десятки автомобилей затопило прямо на дорогах. Фермеры сообщили, что град уничтожил до половины урожая виноградников и почти все посевы хурмы и цитрусовых. Речь идет об убытках в размере 8 млн евро.

По данным метеорологов, в среднем в пострадавших регионах выпало 110−116 мм осадков. В муниципалитете в Алькерия Бланка выпало рекордное количество осадков за последние 70 лет.


Напомним, ранее во Франции по меньшей мере девять человек погибли в штормовом Средиземном море. Жертв стихии волны вынесли на глубину во время купания в шторм сразу на нескольких разных пляжах побережья.

Источник: Ракурс


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