Катастрофа в Іспанії – повінь знищує дороги та урожай. Фото: РБК

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В Іспанії сталася масштабна повінь на заході та півдні країни. Несприятливі погодні умови затопили дороги та вулиці, також порушено залізничне сполучення.

Найбільше стихія завдала удару по Балеарських островах, автономних спільнотах Андалусія, Естремадура та Валенсія. Про це повідомляє La Vanguardia.

Десятки автомобілів затопило просто на дорогах. Фермери повідомили, що град знищив майже половину врожаю виноградників і майже всі посіви хурми та цитрусових. Йдеться про збитки в розмірі 8 млн євро.

За даними метеорологів, в середньому в постраждалих регіонах випало 110−116 мм опадів. У муніципалітеті в Алькерія Бланка випала рекордна кількість опадів за останні 70 років.

Нагадаємо, раніше у Франції щонайменше дев’ять людей загинули у штормовому Середземному морі. Жертв стихії хвилі винесли на глибину під час купання в шторм одразу на кількох різних пляжах узбережжя.

Джерело: La Vanguardia