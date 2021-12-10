Новые данные об эффективности вакцин против штамма «Омикрон» опубликовали ученые

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Вакцинация против коронавируса защитит от штамма «Омикрон», но для этого требуется три прививки. Бустерная доза увеличивает эффективность до 75%.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании проанализировало более 500 случаев заражения штаммом «Омикрон» и несколько тысяч случаев заражения штаммом «Дельта». Об этом сообщает BBC.

Исследование показало резкое снижение эффективности AstraZeneca и значительное снижение эффективности двух доз Pfizer. Однако третья доза повысила эффективность защиты от тяжелого заболевания до 70−75%.

По данным агентства, к середине декабря более половины всех пациентов в стране будут инфицированы «Омикроном». Если этот рост продолжится, к концу месяца будет зарегистрировано больше 1 млн случаев.

К этим предсказаниям следует относиться с осторожностью, но они указывают на то, что через несколько месяцев после второй инъекции существует больший риск подхватить вариант «Омикрон» по сравнению со штаммом «Дельта», — добавили ученые.

Исследователи уточнили, что даже две дозы вакцины обеспечивают защиту от серьезных осложнений COVID-19. Людям, которые еще не вакцинировались, следует поспешить сделать прививку.

Исследователи прогнозируют, что новая волна коронавируса, вызванная штаммом «Омикрон», может привести к тому, что многим людям одновременно понадобится медицинская помощь.

Напомним, по данным японских ученых, вакцинация от коронавируса менее эффективна против нового штамма «Омикрон». Эта разновидность вируса в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем «Дельта».

Источник:BBC