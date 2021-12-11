Зеленський підписав закон про держбюджет-2022. Фото: ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Доходи держбюджету складуть 1,322 трлн грн, витрати — 1,498 трлн грн. Дефіцит держбюджету складе 189 млрд грн (3,5% від ВВП). Про це повідомили у прес-службі президента.

Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн грн. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%. На 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн за дол. та 28,7 грн на кінець року.

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6 тис. 700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2 тис. 600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2 тис. 684 грн на місяць.

Видатки на національну безпеку та оборону підвищили на 3,7 млрд — до 323,1 млрд або 6% ВВП. Витрати на Збройні сили України також мають зрости на 2,5 млрд грн.

Зріс і дорожній фонд — між першим і другим читання до нього додали 4 млрд грн (до 86 млрд). З цих коштів 42 млрд заплановані на розвиток мережі доріг державного значення.

Вдалося підвищити й фінансування галузі культури, початковими цифрами якої був незадоволений міністр культури Олександр Ткаченко. Тепер на сферу планується витратити на 4 млрд грн більше.

Міністерству інфраструктури також заклали підвищення видатків на 12,6 млрд, з яких мільярд має піти на анонсованого президентом національного авіаперевізника. Міністерству охорони здоров’я вдалося додати 2,85 млрд.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2022 рік схвалили у Верховній Раді. За закон № 6000 2 грудня проголосували в цілому декілька разів. Щоразу держбюджет-2022 знаходив підтримку понад 260 нардепів.