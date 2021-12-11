Зеленский подписал закон о госбюджете-2022. Фото: ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Доходы госбюджета составят 1,322 трлн. грн., расходы — 1,498 трлн грн. Дефицит госбюджета составит 189 млрд. грн (3,5% от ВВП). Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 трлн. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%. На 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн за долл. и 28,7 грн на конец года.

Минимальная зарплата с 1 октября вырастет до 6 тыс. 700 грн в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля — до 2 тыс. 600 грн в месяц, а с 1 декабря — 2 тыс. 684 грн в месяц.

Расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 млрд — до 323,1 млрд или 6% ВВП. Расходы на Вооруженные силы Украины также должны вырасти на 2,5 млрд. грн.

Вырос и дорожный фонд — между первым и вторым чтением к нему прибавили 4 млрд грн (до 86 млрд). Из этих средств 42 млрд запланированы на развитие сети дорог государственного значения.

Удалось повысить и финансирование отрасли культуры, первоначальными цифрами которой был недоволен министр культуры Александр Ткаченко. Теперь на сферу планируется потратить на 4 млрд грн больше.

Министерство инфраструктуры также заложили повышение расходов на 12,6 млрд, из которых миллиард должен пойти на анонсированного президентом национального авиаперевозчика. Министерству здравоохранения удалось прибавить 2,85 млрд.

Напомним, что государственный бюджет на 2022 год одобрили в Верховной Раде. За закон № 6000 2 декабря проголосовали в целом несколько раз. Каждый раз госбюджет-2022 находил поддержку более 260 нардепов.