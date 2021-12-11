У НАТО жорство відповіли на вимогу Путіна відмовити в членстві Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164268-u-nato-jorstvo-vidpovily-na-vymogu-putina-vidmovyty-v-chlenstvi-ukrayini.html

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Вступ України в НАТО хвилює президента країни-агресора Володимира Путіна. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів Москві на вимогу офіційно відкинути перспективу членства України в Альянсі.

Він наголосив, що лише члени Альянсу мають право визначати відносини НАТО й України. Про це Столтенберг заявив на спільній прес-конференції з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, в Альянсі готові обговорювати з РФ теми, що викликають в Москві тривогу, але «компроміси неможливі щодо права країн самостійно обирати свій шлях».

Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави, — додав Столтенберг.

Як відомо, Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Володимир Путін під час зустрічі з Байденом звинуватив НАТО в «нарощуванні військового потенціалу біля кордонів РФ».

Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО — партнер із розширеними можливостями. Наступним кроком має стати план дій щодо членства, який Україні досі не надали.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Представник Альянсу висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України.