Білий дім відповів на «хотєлки» Кремля щодо НАТО та України. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n164584-bilyy-dim-vidpoviv-na-hotielky-kremlya-schodo-nato-ta-ukrayiny.html

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Вступ України до НАТО, а також приєднання до Альянсу інших пострадянських країн хоче зупинити Росія. Заяви РФ прокоментував Білий дім.

Без наших європейських союзників і партнерів не буде жодних перемовин щодо європейської безпеки, — заявила на брифінгу речниця Джо Байдена Джен Псакі.

Вона запевнила, що Вашингтон не ухвалюватиме жодних рішень самостійно. Тим часом очільник центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що Російська Федерація хоче шляхом погрози війни з Україною змусити Захід піти на поступки.

Політолог зазначив, що Україна повинна робити акцент на тому, що у пропозиціях РФ до НАТО та США йдеться про односторонні поступки Альянсу й Заходу та загалом стосовно Росії.

При цьому він нагадав, що Росія порушила не тільки Будапештський меморандум від 1994 року, а й Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року, який визнавав Крим українським і визнавав українські кордони.

Вартість українських цінних паперів різко впала після інформації, що Росія передала США і НАТО документи зі своїми вимогами. Про це написав у Facebook фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Не знаю, як сприймати той «договір», що його російське МЗС запропонувало Вашингтону. Але міжнародні ринки сприйняли його негативно — вартість облігацій впала, — написав Демків.

За його словами, після онлайн-спілкування Джо Байдена і Володимира Путіна минулого тижня, ситуація була зворотна.

Ринки тоді це сприйняли як позитив, крок у бік розв’язання проблеми. Зараз ризики зросли, і це не є добре, — додав аналітик.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО гарантувати нерозширення Альянсу. Москва наполягає на відведенні всієї військової інфраструктури НАТО на позиції 1997 року, тобто на поверненні до стану, яке існувало на момент укладання Основного акту Росія-НАТО.