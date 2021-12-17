НАТО. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164576-rosiya-vymagaie-vid-nato-vidiyty-na-pozyciyi-1997-roku-ultymatum-mzs-rf.html

Ракурс

Вступ України до НАТО не подобається Російській Федерації — РФ вимагає від НАТО гарантувати нерозширення Альянсу.

Проекти документів оприлюднило Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії 17 грудня.

Зокрема, РФ висунула такі умови:

виключення подальшого розширення НАТО та приєднання до нього України;

не розмішувати додаткові війська за межами країн, у яких вони були станом на травень 1997 року, коли до НАТО приєдналися країни Східної Європи, окрім «виняткових випадків»;

відмова НАТО від «будь-якої військової діяльності» в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Закавказзі;

сторони не розгортають ракети середньої та меншої дальності там, звідки вони зможуть вражати територію іншої сторони;

сторони не проводять навчань і інших дій із чисельністю більше ніж бригада в погодженій прикордонній смузі та обмінюються інформацією про військові навчання;

сторони «не розглядають одне одного як противників» та не створюють умов, які можуть бути «розцінені як загроза».

Москва наполягає на відведенні всієї військової інфраструктури НАТО на позиції 1997 року, тобто на поверненні до стану, яке існувало на момент укладання Основного акту Росія-НАТО. Таку заяву зробив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Мені потрібно було взяти карти, щоби відзначити прапорцями та гуртками всі ті об'єкти, які з’явилися поблизу наших кордонів за всі останні роки, та стрілками намалювати, де хто літає, на яких літаках, і які кораблі проходять, — заявив він.



За словами заступника міністра, «наша позиція в тому, що треба все це прибрати й повернутися до позицій 1997 року».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що наразі серед 30 держав Північноатлантичного альянсу немає об'єднаної позиції щодо вступу України до НАТО.