Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164505-zelenskyy-pro-ukrayinu-v-nato-spilna-dumka-30-derjav-vidsutnya-video.html

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Володимир Зеленський, під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прокоментував поширену ЗМІ інформацію про те, що Німеччина за підтримки Нідерландів заблокувала покупку Україною зброї через НАТО.

За словами Зеленського, це питання глибокого обговорювалося. Він додав, що наразі серед 30 держав Північноатлантичного альянсу немає об'єднаної позиції щодо вступу України до НАТО.

Але більшість країн нас підтримує. І так само немає обʼєднаної позиції серед держав щодо військової допомоги, особливо в таких контрактах. Але я відчуваю повну підтримку генерального секретаря і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань, — заявив президент України.

Столтенберг, зі свого боку, прямо цю інформацію не коментував, але зазначив, що Агенція закупівель НАТО допомагає закупати певну зброю і обладнання для України, так само закупівлі відбуваються за двосторонніми угодами з країнами.

Крім того, зазначив Столтенберг Альянс надає Україні практичну підтримку:

із ЗСУ діляться досвідом інструктори та радники;

відбуваються спільні навчання;

Україні надають обладнання.

Водночас Столтенберг нагадав, що всі члени НАТО підтримують суверенність і територіальну цілісність України і не визнають анексії Криму Росією.