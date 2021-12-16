Корнієнко про відхід Меркель - Очікуємо перезавантаження німецького напрямку

https://racurs.ua/ua/n164504-korniienko-pro-vidhid-merkel-ochikuiemo-perezavantajennya-nimeckogo-napryamku.html

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Перезавантаження відносин з Німеччиною очікують у Києві. Таку думку висловив перший заступник голови Верховної Ради, «слуга» Олександр Корнієнко.

Ми очікуємо, звичайно, зараз певного перезавантаження німецького напрямку, пов’язаного із радикальною зміною влади там: прем'єр з іншої сили, міністр закордонних справ з іншої сили. Ми дуже тішимося цьому, знаючи її позицію по «Північному потоку-2», і вона вже сьогодні заявила, що не треба поспішати його сертифікувати, — сказав Корнієнко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Політик також нагадав, що коли востаннє главою МЗС Німеччини був представник партії «Союз 90/Зелені» Йошка Фішер, то Берлін брав участь в миротворчих операціях.

Тому це такі дуже обнадійливі новини. Але є й обнадійливі новини зі Сполучених Штатів, триває діалог, наші депутати були там, все бачили, все чули. Жодної зради немає, всі нас підтримують не менше, аніж раніше, — констатував нардеп.



Корнієнко також закликав не «розганяти» зраду, щоб потім витрачати час і розбиратися, а чи мала вона місце. Він наголосив на необхідності довіряти західним партнерам.

Джерело: «РБК-Україна»