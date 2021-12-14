Блокування постачання зброї України - німецькі ЗМІ вказали на Меркель

https://racurs.ua/ua/n164377-blokuvannya-postachannya-zbroyi-ukrayiny-nimecki-zmi-vkazaly-na-merkel.html

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У серпні 2021 року Володимир Зеленський просив канцлера ФРН Ангелу Меркель припинити блокувати постачання зброї Україні. Але канцлер категорично відмовилася навіть розглядати таку нагоду.

Як пише газета Bild, Меркель змінила позицію, коли у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на дані розвідки США про стягування російських військ до кордону з Україною.

Частину поставок було розблоковано: у грудні 2021 року Україна отримає партію комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA. Проте про відновлення поставок великокаліберних гвинтівок, як і про повернення грошей за недопоставлене озброєння, не йдеться. Таке рішення було ухвалено ще за канцлера Меркель.

За даними видання, було заблоковано продаж 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 із США і 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA із Литви.

Україна сплатила обидві системи озброєння через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) ще на початку 2021 року, однак у травні Німеччина та Нідерланди заблокували постачання.

Кожне рішення щодо надання смертельної (зброї) підтримки Україні через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках, — заявила прес-секретар НАТО.

У МЗС ФРН від коментарів утрималися: «Загалом ми не коментуємо конфіденційні дискусії та рішення всередині альянсу», заявив речник у понеділок, 13 грудня, на брифінгу.

Те, що Нідерланди стояли на стороні Німеччини проти решти членів НАТО, сталося за вказівкою Берліна, — зазначив інсайдер видання.

Уряд Меркель нібито хотів уникнути ситуації, коли він був єдиним, хто виступав проти продажу.

Лише за кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково відмовилася від вето через ескалацію біля кордонів України з боку Російської Федерації. У грудні 2021 року Україна отримає першу партію антидронної зброї EDM4S-RU.

Проте блокада на постачання рушниць зі США поки що зберігається.

Нагадаємо, що 13 грудня новий міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок виступила із заявою щодо «Північного потоку-2». За її словами, у випадку нападу Москви на Україну газогін не запрацює.