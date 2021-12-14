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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — за добу 387 смертей і понад 5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

14 гру 2021, 08:49
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 13 грудня, інфікував 5 тис. 275 людей, серед них 526 дітей та 53 медпрацівники.

Від ускладнень хвороби померли 387 українців, ще 1 тис. 123 осіб госпіталізували в лікарні. Подолали хворобу 27 тис. 130 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 3 млн 559 тис. 92 особи;
  • одужало — 3 млн 195 тис. 913 осіб;
  • летальних випадків — 91 тис. 27;
  • проведено ПЛР-тестувань — 16 млн 294 тис. 537.

Також за минулу добу 129 тис. 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 тис. 956 українців, повністю імунізовані — 86 тис. 786 осіб.


Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписав наказ, який запроваджує введення додаткової дози вакцини від коронавірусу особам, які входять до груп ризику.

Джерело: Ракурс


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