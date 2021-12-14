Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n164376-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-387-smertey-i-ponad-5-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 13 грудня, інфікував 5 тис. 275 людей, серед них 526 дітей та 53 медпрацівники.

Від ускладнень хвороби померли 387 українців, ще 1 тис. 123 осіб госпіталізували в лікарні. Подолали хворобу 27 тис. 130 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 559 тис. 92 особи;

одужало — 3 млн 195 тис. 913 осіб;

летальних випадків — 91 тис. 27;

проведено ПЛР-тестувань — 16 млн 294 тис. 537.

Також за минулу добу 129 тис. 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 тис. 956 українців, повністю імунізовані — 86 тис. 786 осіб.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписав наказ, який запроваджує введення додаткової дози вакцини від коронавірусу особам, які входять до груп ризику.