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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — за добу 387 смертей і понад 5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164376-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-387-smertey-i-ponad-5-tys-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 13 грудня, інфікував 5 тис. 275 людей, серед них 526 дітей та 53 медпрацівники.
Від ускладнень хвороби померли 387 українців, ще 1 тис. 123 осіб госпіталізували в лікарні. Подолали хворобу 27 тис. 130 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 3 млн 559 тис. 92 особи;
- одужало — 3 млн 195 тис. 913 осіб;
- летальних випадків — 91 тис. 27;
- проведено ПЛР-тестувань — 16 млн 294 тис. 537.
Також за минулу добу 129 тис. 742 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 тис. 956 українців, повністю імунізовані — 86 тис. 786 осіб.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписав наказ, який запроваджує введення додаткової дози вакцини від коронавірусу особам, які входять до груп ризику.
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