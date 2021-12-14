Новий спосіб зниження смертності від коронавірусу назвали вчені. Фото: health-topics

https://racurs.ua/ua/n164375-novyy-sposib-znyjennya-smertnosti-vid-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжують вивчати вчені. Японські дослідники знайшли зв’язок між генетикою та смертністю від коронавірусу.

Об'єктом вивчення стала молекула HLA-A24, яка є приблизно в 60% японців та 10−20% європейців. Результати наукової роботи опублікували у JapanTimes.

Вчені заявили, що компонент QYI, що міститься в молекулі, може попереджати імунітет про наявність стороннього елемента (вірусу) в організмі. Це, своєю чергою, допомагає краще справлятися із захворюванням.

Експерти вважають, що подібний спосіб захисту діє й у разі інших коронавірусних інфекцій.

Ці дані можна використовувати при створенні ліків, вакцин COVID-19, щоб знизити поширення інфекції та смертність від неї. За словами вчених, дослідження може допомогти у розробці абсолютно нового препарату проти раку та захворювань крові.

Нагадаємо, що коронавірус у світі активно поширюється, погіршуючи здоров’я людей. SARS-CoV-2 найсильніше б'є по легенях, але спочатку потрапляє в ніс. Вчені вирішили детальніше вивчити те, що відбувається в клітинах носового епітелію, коли в них проникає коронавірус.

Джерело:Japan Times