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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Lisa Ferdinando

Додаткова доза вакцини для груп ризику — Ляшко підписав наказ

13 гру 2021, 22:59
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Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, підписав наказ МОЗ № 2770 від 13 грудня 2021 року, згідно з яким для груп ризику запроваджується введення додаткової дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що отримання додаткової дози вакцини від COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше, рекомендується таким категоріям:


  • людям з ВІЛ-інфекцією;
  • людям з онкологією;
  • особам після трансплантації органів;
  • особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
  • особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби, — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, на думку британських учених, для боротьби з коронавірусом може знадобитися застосування полівалентних вакцин — вакцин, які містять кілька штамів однієї хвороби.

Джерело: Ракурс


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