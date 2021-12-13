Додаткова доза вакцини для груп ризику — Ляшко підписав наказhttps://racurs.ua/ua/n164374-dodatkova-doza-vakcyny-dlya-grup-ryzyku-lyashko-pidpysav-ukaz.htmlРакурс
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, підписав наказ МОЗ № 2770 від 13 грудня 2021 року, згідно з яким для груп ризику запроваджується введення додаткової дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зазначається, що отримання додаткової дози вакцини від COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше, рекомендується таким категоріям:
- людям з ВІЛ-інфекцією;
- людям з онкологією;
- особам після трансплантації органів;
- особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
- особам із низкою інших імунодефіцитних станів.
Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби, — наголосив Ляшко.
Нагадаємо, на думку британських учених, для боротьби з коронавірусом може знадобитися застосування полівалентних вакцин — вакцин, які містять кілька штамів однієї хвороби.