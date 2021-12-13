У мережі з’явлося відео проходу контрабандистів у Румунію. Фото:

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Ракурс

Контрабандисти переносять цигарки через гору в Карпатах — таким чином доправляють товар у Румунію.

Ексклюзивне відео проходу через Карпати до Румунії закарпатських цигаркових контрабандистів отримав від порушників кордону журналіст Віталій Глагола. Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що відео було зняте одним із контрабандистів вчора, 12 грудня. Пішли у «похід» контрабандисти з району села Ділове й рухалися у бік румунського кордону. Зловмисникам довелося також пройти через гору Менчул.

Контрабандист, який анонімно надіслав відео журналісту, розповів, що за один такий «рейс» платять 100−150 євро. У Румунії пакунки залишають в обумовленому місці й повертаються таким же шляхом. За тиждень контрабандисти роблять 3−4 ходки. Походи через гори також залежать від погодних умов та фізичної витривалості.

Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший — тягне одразу три ящики, — розповів контрабандист.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили масштабну контрабанду спирту. На мілині Кучурганського водосховища, що на українсько-молдовському кордоні, виявили трубопровід завдовжки понад 2 км. Цю трубу використовували для контрабанди спирту в Молдову.