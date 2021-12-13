Жив як усі – Путін зізнався, що підробляв таксистом. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n164323-jyv-yak-usi-putin-ziznavsya-scho-pidroblyav-taksystom.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Російської Федерації, розповів, що на початку 1990-х років підробляв таксистом на своїй «Волзі».

Лідер країни-агресора поділився спогадами, як він долав труднощі в житті. Про це він розповів у фрагменті фільму «Нова історія», який вийшов на телеканалі «Росія 24».

Жив як усі, але іноді доводилося підробляти. Мається на увазі, на машині підробляти. Неприємно про це говорити, якщо чесно, але, на жаль, і це теж було, — сказав Путін.

Він ствердно відповів на уточнююче запитання, чи це була та сама «Волга», яку він привіз з НДР.

Ну, звичайно, іншої машини у мене не було, — додав президент РФ.



Також він заявив, що «крах історичної Росії під ім’ям Радянського Союзу був величезною геополітичною катастрофою XX століття».

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Російська Федерація перевершує США у сфері сучасного озброєння. Він зазначив, Росія модернізує наявний на озброєнні потенціал і вводить нові комплекси.