https://racurs.ua/ua/n164304-putin-pohvalyvsya-zbroieu-i-ogolosyv-pro-perevagu-nad-ssha.html

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Володимир Путін, президент Росії, вважає, що Російська Федерація перевершує США у сфері сучасного озброєння.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає РИА «Новости».

Путін зазначив, що Росія модернізує наявний на озброєнні потенціал і вводить нові комплекси.

У цьому сенсі можна з впевненістю сказати, що за цим показником ми сьогодні — номер один у світі, — похвалився Путін.

Він зауважив, що з американцями зберігається зразковий паритет щодо ядерної зброї — ядерних носіїв і кількості боєзарядів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін вважає РФ «миролюбною державою» й назвав провокаціями питання про можливий напад на Україну. За його словами, Росія має право «забезпечувати свою безпеку».

Джерело: РИА «Новости»