Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс

Путін похвалився зброєю і оголосив про перевагу над США

12 гру 2021, 16:01
999

Володимир Путін, президент Росії, вважає, що Російська Федерація перевершує США у сфері сучасного озброєння.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає РИА «Новости».

Путін зазначив, що Росія модернізує наявний на озброєнні потенціал і вводить нові комплекси.

У цьому сенсі можна з впевненістю сказати, що за цим показником ми сьогодні — номер один у світі, — похвалився Путін.

Він зауважив, що з американцями зберігається зразковий паритет щодо ядерної зброї — ядерних носіїв і кількості боєзарядів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін вважає РФ «миролюбною державою» й назвав провокаціями питання про можливий напад на Україну. За його словами, Росія має право «забезпечувати свою безпеку».

Джерело: РИА «Новости»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів