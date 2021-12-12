Путин похвастался оружием и заявил о превосходстве над СШАhttps://racurs.ua/n164304-putin-pohvastalsya-orujiem-i-zayavil-o-prevoshodstve-nad-ssha.htmlРакурс
Владимир Путин, президент Росси, считает, что Российская Федерация превосходит США по современному вооружению.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что Россия модернизирует имеющийся на вооружении потенциал и вводит новые комплексы.
В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире, — похвастался Путин.
Он подчеркнул, что с американцами сохранятся примерный паритет по ядерному оружию — ядерным носителям и количеству боезарядов.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин считает РФ «миролюбивым государством» и назвал провокациями вопрос о возможном нападении на Украину. По его словам, Россия имеет право «обеспечивать свою безопасность».
Источник: РИА «Новости»