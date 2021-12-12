https://racurs.ua/n164304-putin-pohvastalsya-orujiem-i-zayavil-o-prevoshodstve-nad-ssha.html

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Владимир Путин, президент Росси, считает, что Российская Федерация превосходит США по современному вооружению.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что Россия модернизирует имеющийся на вооружении потенциал и вводит новые комплексы.

В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире, — похвастался Путин.

Он подчеркнул, что с американцами сохранятся примерный паритет по ядерному оружию — ядерным носителям и количеству боезарядов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин считает РФ «миролюбивым государством» и назвал провокациями вопрос о возможном нападении на Украину. По его словам, Россия имеет право «обеспечивать свою безопасность».

Источник: РИА «Новости»