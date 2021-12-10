Кулеба рассказал об изменениях в поведении России после разговора Байдена и Путина

Дмитрий Кулеба, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n164248-kuleba-rasskazal-ob-izmeneniyah-v-povedenii-rossii-posle-razgovora-baydena-i-putina.html

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, комментируя состоявшиеся 7 декабря переговоры президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина, заявил, что Украина пока не видит, чтобы следствием этого разговора стало немедленное снижение напряженности.

Об этом сообщает издание «Голос Америки».

Проходило заседание трехсторонней контактной группы, и мы внимательно следили за ним, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям и представителям ОРДЛО относительно поведения на этом заседании. К сожалению, перемен мы не увидели, поэтому Россия держит паузу, — отметил Кулеба.

Кулеба отметил, что буквально в ближайшие дни станет понятно — имел ли этот разговор между Байденом и Путиным «практические последствия» или Путин будет продолжать «поднимать ставки».

По мнению министра, если бы Украина приобрела членство НАТО до 2014 года, то не было бы никакой российской агрессии.

Это была стратегическая ошибка Альянса — отложить обретение членства Украиной, потому что это был лучший способ обеспечения не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин никогда бы не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса, — подчеркнул Кулеба.

Команда президента Владимира Зеленского призывает США уже сейчас ввести дополнительные санкции против России не дожидаясь возможного нового вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению собеседника издания, введение санкций только в случае вторжения будет бесполезно — часть из них нужно наложить заранее, чтобы заставить Россию отступить.

По словам советника Зеленского, в Киеве считают, что в Кремле уже просчитали санкции, которые могут ввести США в случае вторжения. Поэтому такие санкции обладают почти «нулевой сдерживающей силой».

Однако введение жестких санкций сейчас — с включением в них механизмов «отката» ограничений в случае деэскалации со стороны России — могут сработать, — считает собеседник издания.



Напомним, в ходе состоявшихся в период с 7 по 9 декабря заседаний ТКГ Россия отвергла все инициативы Украины, направленные на усиление режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: «Голос Америки», CNN