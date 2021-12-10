Кулеба розповів про зміни у поведінці Росії після розмови Байдена і Путіна

Дмитро Кулеба, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n164248-kuleba-rozpoviv-pro-zminy-u-povedinci-rosiyi-pislya-rozmovy-baydena-i-putina.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, коментуючи результати переговорів президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна, які відбулися 7 грудня, заявив, що Україна наразі не бачить, щоб наслідком цієї розмови стало негайне зниження напруженості.

Про це повідомляє видання «Голос Америки».

Відбувалося засідання тристоронньої контактної групи, і ми уважно стежили за ним, щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам і також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили, тому Росія тримає паузу, — зазначив Кулеба.

Кулеба зазначив, що буквально найближчими днями стане зрозуміло — ця розмова між Байденом та Путіним «мала практичні наслідки» чи Путін продовжуватиме «піднімати ставки».

На думку міністра, якби Україна набула членства НАТО до 2014 року, то не було б ніякої російської агресії.

Це була стратегічна помилка Альянсу — відкласти набуття членства Україною, тому що це був найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти в прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу, — наголосив Кулеба.

Команда президента Володимира Зеленського закликає США вже зараз запровадити додаткові санкції проти Росії не чекаючи на можливе нове вторгнення РФ до України. Про це повідомило CNN з посиланням на неназваного радника президента України Володимира Зеленського.

На думку співрозмовника видання, запровадження санкцій лише в разі вторгнення буде марним — частину з них потрібно накласти заздалегідь, щоб змусити Росію відступити.

За словами радника Зеленського, у Києві вважають, що в Кремлі вже прорахували санкції, які можуть запровадити США у разі вторгнення. Тому такі санкції мають майже «нульову стримувальну силу».

Однак запровадження жорстких санкцій зараз — із включенням до них механізмів «відкату» обмежень у разі деескалації з боку Росії — можуть спрацювати, — вважає співрозмовник видання.



Нагадаємо, під час засідань ТКГ, які відбулися у період з 7 по 9 грудня, Росія відкинула всі ініціативи України, спрямовані на посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: «Голос Америки», CNN