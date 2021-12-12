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Ракурс

Морозы и снегопады ударят по всей Украине (КАРТА)

12 дек 2021, 15:29
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Погода в Украине 13 декабря будет преобладать снежная и прохладная, синоптики прогнозируют снег и мощные ливни, снежить будет в большинстве регионов. На юге и востоке Украины температура достигнет +6° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: GismtetoПогода в Киеве 13 декабря будет дождливой и снежной. Ночью температура воздуха упадет до +2°, а днем воздух прогреется до +2−4° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней, ночью ожидаются морозы. Градусы опустятся до −2° мороза ночью и подскочат до +4° тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет пасмурная, в регионе будут идти дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем обещают 8−10° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в понедельник будут пасмурными, ожидается мощный снегопад. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем прогнозируют 0−2° мороза.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 13 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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