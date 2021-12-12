https://racurs.ua/n164303-morozy-i-snegopady-udaryat-po-vsey-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 декабря будет преобладать снежная и прохладная, синоптики прогнозируют снег и мощные ливни, снежить будет в большинстве регионов. На юге и востоке Украины температура достигнет +6° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 13 декабря будет дождливой и снежной. Ночью температура воздуха упадет до +2°, а днем воздух прогреется до +2−4° выше нуля.

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней, ночью ожидаются морозы. Градусы опустятся до −2° мороза ночью и подскочат до +4° тепла днем.

Погода в Одессе завтра будет пасмурная, в регионе будут идти дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем обещают 8−10° выше нуля.

Погодные условия в Львове в понедельник будут пасмурными, ожидается мощный снегопад. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем прогнозируют 0−2° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo