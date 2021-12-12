Погода в Києві. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n164303-morozy-i-snigopady-vdaryat-po-vsiy-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні 13 грудня переважатиме мінливо сніжна та прохолодна, синоптики прогнозують сніг та потужні зливи, сніжитиме у більшості регіонів. На півдні та сході України температура сягатиме +6° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 13 грудня буде дощовою і сніжною. Вночі температура повітря впаде до +2°, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі очікуються морози. Градуси опустяться до −2° морозу вночі й підскочать до +4 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні йтимуть дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 8−10° вище нуля.

Погодні умови у Львові в понеділок будуть похмурими, очікується потужний снігопад. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють 0−-2° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo