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Погода в Києві. Карта: Gismeteo
Морози і снігопади вдарять по всій Україні (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n164303-morozy-i-snigopady-vdaryat-po-vsiy-ukrayini-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 13 грудня переважатиме мінливо сніжна та прохолодна, синоптики прогнозують сніг та потужні зливи, сніжитиме у більшості регіонів. На півдні та сході України температура сягатиме +6° вище нуля.
Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві 13 грудня буде дощовою і сніжною. Вночі температура повітря впаде до +2°, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.
Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі очікуються морози. Градуси опустяться до −2° морозу вночі й підскочать до +4 тепла вдень.
Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні йтимуть дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 8−10° вище нуля.
Погодні умови у Львові в понеділок будуть похмурими, очікується потужний снігопад. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють 0−-2° морозу.
Геомагнітна обстановка в Україні 13 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.
Джерело: Gismeteo
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