Зеленський відреагував на скандал з Гогілашвілі

Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n164302-zelenskyy-vidreaguvav-na-skandal-z-gogilashvili.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на скандал, який виник через поведінку заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на блокпосту в зоні ООС у Донецькій області.

Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі з посади. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі президента.

На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником, — вважає Зеленський.

Зеленський наголосив, що відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини, незалежно від того, яку посаду вона займає.

Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу, — переконаний президент.



Нагадаємо, Гогілашвілі на блокпосту в місті Краматорську Донецької області, поскандалив із правоохоронцями, оскільки йому не сподобалася їхнє прохання показати документи. В ході інциденту, відеозапис якого з’явився в інтернеті, чиновник погрожував правоохоронцям, ображав їх та ліз у бійку.