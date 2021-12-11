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Ракурс
Монастирський прокоментував поведінку свого заступника Гогілашвілі. Фото: Бабель

Монастирський прокоментував поведінку свого заступника Гогілашвілі

11 гру 2021, 14:06
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Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, підписав наказ про тимчасове відсторонення від займаної посади Олександра Гогілашвілі. Заступник глави МВС потрапив у скандал.

Причиною відсторонення стала поведінка Гогілашвілі на блокпосту на в’їзді в Донецьку область. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

На чиновника відкрили дисциплінарне провадження. Монастирський подав указ про відсторонення до Кабінету міністрів України.

Очільник відомства запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості у Краматорську Донецької області.

Чиновнику не сподобалося прохання показати документи. Він почав погрожувати правоохоронцям, ображати їх та лізти у бійку. Скандал потрапив на відео, яке опублікували в мережі.


Гогілашвілі потрапив на роботу в Міністерство внутрішніх справ у вересні 2019 року — відразу на посаду заступника Арсена Авакова, що тоді очолював відомство.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Джерело: Ракурс


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