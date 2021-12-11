Монастырский прокомментировал поведение своего зама Гогилашвили

https://racurs.ua/n164276-monastyrskiy-prokommentiroval-povedenie-svoego-zama-gogilashvili.html

Ракурс

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины, подписал приказ о временном отстранении от занимаемой должности Александра Гогилашвили. Заместитель главы МВД попал в скандал.

Причиной отстранения стало поведение Гогилашвили на блокпосте на въезде в Донецкую область. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. На чиновника открыли дисциплинарное производство. Монастырский подал указ об отстранении в Кабинет министров Украины.

Глава ведомства заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области.

Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Он угрожал работникам полиции, оскорблял их и лез в драку. Скандал попал на видео, которое опубликовали в сети.

Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Жена Гогилашвили — Мария Левченко — является личным помощником президента Владимира Зеленского.