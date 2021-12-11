Погода в Украине. Фото: molbuk.ua

https://racurs.ua/n164275-shtormovoe-preduprejdenie-i-shod-lavin-gde-budet-opasnaya-pogoda.html

Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться сложной — объявлено штормовое предупреждение.

По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу 11 декабря ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Штормовой ветер охватит Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Кроме того, 12−13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

По данным ГСЧС, 11 декабря из-за сильного ветра обесточенными остаются 55 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Украинцам советуют не гулять и не оставлять авто под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов. Также нужно подготовиться к возможным проблемам с электросетью.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине 11 декабря предусматривает дожди и мокрый снег в большинстве регионов. Кроме того, в западных областях видимость будут ухудшать туманы, а на дорогах возможен гололед. Осадки минуют только восточные области.