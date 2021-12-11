Погода в Україні. Фото: molbuk.ua

https://racurs.ua/ua/n164275-shtormove-poperedjennya-ta-shodjennya-lavyn-de-bude-nebezpechna-pogoda.html

Ракурс

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься складною — оголошено штормове попередження.

За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Штормовий вітер охопить Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Черкаську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Херсонську та Запорізьку області.

За даними ДСНС, 11 грудня через сильний вітер знеструмленими залишаються 55 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

Українцям радять не гуляти й не залишати авто під деревами, триматися подалі від рекламних щитів. Також потрібно підготуватися до можливих проблем з електромережею.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 11 грудня передбачає дощі та мокрий сніг у більшості регіонів. Крім того, у західних областях видимість погіршуватимуть тумани, а на дорогах можлива ожеледь. Опади оминуть лише східні області.