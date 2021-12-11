Заступник голови МВС влаштував розбірки на блокпості по дорозі в ООС

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Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості у Краматорську Донецької області.

Чиновнику не сподобалося прохання показати документи. Відео інциденту опублікували на YouTube.

Авто заступника міністра МВС не зупинилося на блокпості на в’їзді в область на вимогу поліцейських.

Гогілашвілі зупинив машину трохи далі та почав скандалити із поліцейськими. Він почав погрожувати правоохоронцям, ображати їх та лізти у бійку.

Я вже три роки заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємним не буде… Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ! Ви що не бачите, хто я? Я не маю витрачати час, доводячи, хто я, — пояснив свою позицію заступник міністра.

Нагадаємо, Олександр Гогілашвілі потрапив на роботу в Міністерство внутрішніх справ у вересні 2019 року — відразу на посаду заступника Арсена Авакова, що тоді очолював відомство.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Дружина Гогілашвілі — Марія Левченко — є особистим помічником президента Володимира Зеленського.