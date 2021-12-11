Принц Вільям та Кейт Міддлтон показали нову різдвяну листівку. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n164273-prync-vilyam-ta-keyt-middlton-pokazaly-novu-rizdvyanu-lystivku-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон та принц Вільям, герцоги Кембриджські, опублікували традиційну різдвяну листівку.

На знімку вони позують разом з усіма своїми дітьми: принцами Джорджем та Луї та принцесою Шарлоттою. Фотографію опублікували у соцмережах.

Знімок було зроблено під час подорожі королівських осіб до Йорданії на початку 2021 року. Свого часу Кейт прожила у цій країні майже три роки.

На фото герцогиня Кембриджська позувала у довгій сукні кольору хакі на ґудзиках із рукавами три чверті. Вона сидить, поклавши руку чоловіку на коліно, а іншою обіймає восьмирічного Джорджа ліворуч від неї.

Принц Вільям усміхається в камеру у футболці-поло такого ж кольору та світлих шортах. Його рука — на коліні дружини, що є рідкісним проявом ніжності подружжя на публіці.

Принцеса Шарлотта виглядає дорослою у вбранні в дрібну клітинку. Принц Джордж позує у камуфляжній футболці та сірих шортах, а принц Луї сидить, схрестивши ноги, у смугастій футболці.

Йорданія має особливе значення для Кейт, яка провела частину свого дитинства у країні, де її батько працював диспетчером рейсів British Airways.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська зазвичай дарує своїм дітям практичні подарунки. Також принц Вільям та Кейт Міддлтон обов’язково відправлять поштою різдвяні подарунки дітям принца Гаррі та Меган Маркл — Арчі та Лілібет.