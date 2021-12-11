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Ракурс
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новую рождественскую открытку. Фото: РБК

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новую рождественскую открытку (ФОТО)

11 дек 2021, 12:12
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Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, опубликовали традиционную рождественскую открытку.

На снимке они позируют вместе со всеми своими детьми: принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Фотографию опубликовали в соцсетях.

Снимок был сделан во время путешествия королевских особ в Иорданию в начале 2021 года. В свое время Кейт прожила в этой стране почти три года.

На фото герцогиня Кембриджская позировала в длинном платье цвета хаки на пуговицах с рукавами три четверти. Она сидит, положив руку супругу на колено, а другой обнимает восьмилетнего Джорджа слева от нее.

Принц Уильям улыбается в камеру в футболке-поло такого же цвета и светлых шортах. Его рука — на колене жены, что является редким проявлением нежности супругов на публике.

Принцесса Шарлотта выглядит взрослой в наряде в мелкую клетку. Принц Джордж позирует в камуфляжной футболке и серых шортах, а принц Луи сидит, скрестив ноги, в полосатой футболке.


Иордания имеет особое значение для Кейт, которая провела часть своего детства в стране, где ее отец работал диспетчером рейсов British Airways.

Напомним, герцогиня Кембриджская обычно дарит своим детям практические подарки. Также принц Уильям и Кейт Миддлтон обязательно отправят по почте рождественские подарки детям принца Гарри и Меган Маркл — Арчи и Лилибет.

Источник: Ракурс


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