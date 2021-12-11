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Ракурс
Автобус с пассажирами врезался в фуру во Львовской области, семеро пострадавших

Автобус с пассажирами врезался в фуру во Львовской области, семеро пострадавших

11 дек 2021, 11:38
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В результате ДТП во Львовской области пострадали семь человек. Вблизи села Верчаны Стрыйского района автобус с пассажирами врезался в фуру, взлетевшую в кювет.

Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря, в 21:30. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не справился с управлением, из-за чего фура попала в кювет.

Полуприцеп фуры остался посреди дороги. В него врезался автобус Mercedеs, в салоне которого находились пассажиры.


Водитель и шесть пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, двух из пострадавших госпитализировали. Остальных пассажиров отпустили домой.

Напомним, что ДТП на Тернопольщине унесло жизни двух человек — они умерли в больнице от полученных травм. Выяснилось, что один из автобусов был переделан из грузовика. Трагедия произошла 8 декабря в 17.00 на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, возле села Лозовая.

Источник: Ракурс


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