Большинство заразившихся штаммом «Омикрон» в США были привитыми

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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. В США обнаружили 43 случая заражения штаммом «Омикрон».

Из них 34 человека получили полный курс прививки от коронавируса. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что 14 человек, подхвативших «Омикрон», получили третью дозу вакцины, хотя в пяти случаях заражение произошло менее чем через 14 дней после дополнительной прививки.

Вариант коронавируса «Омикрон» был обнаружен во время тестирования в 22 штатах после первых зарегистрированных случаев в конце ноября в Южной Африке.

Первый случай заражения «Омикроном» в США зарегистрировали 30 ноября у человека, прошедшего полный курс вакцинации. Пациент вернулся из Южно-Африканской Республики 22 ноября.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Напомним, исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.